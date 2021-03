Melissa Klug se presentó la noche del último martes en el programa de Magaly Medina y habló sobre su relación con el futbolista Jesús Barco, así como de sus deseos de convertirse en madre otra vez.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que su actual pareja mantiene una buena relación con todos sus hijos y que Jefferson Farfán es consciente de eso. “Es algo bonito que han construido con mucho respeto y admiración”, comentó la empresaria chalaca.

Melissa Klug habló sobre sus deseos de convertirse en madre una vez más

Asimismo, Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de convertirse en padres junto a su actual pareja de 24 años.

“Si se da, es algo que yo quiero que sí me ha despertado el deseo, pero si no, no tengo problema. Me gustaría tener un pedacito de mí (y de él) obviamente”, comentó la expareja de Jefferson Farfán.

Además, Melissa Klug aclaró que no es algo que están buscando por el momento y también descartó sus planes de convivir.

“Si es que yo en algún momento lo decidimos es porque sí, ya nos sentimos más unidos y nos protegemos bastante. Como te digo, nos cuidamos, nos queremos, nos amamos y estamos muy felices”, agregó Klug dejando en claro que no es un plan inmediato.

