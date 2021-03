Melissa Klug se presentó este lunes en el programa ‘En boca de todos’ y fue consultada sobre un supuesto viaje que realizaría su hija Samahara Lobatón junto al padre de su bebé, Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’.

“¿Es verdad que Samahara se ha reconciliado con Youna y de repente se irían de luna de miel a Cancún?”, fue la pregunta que le hizo Ricardo Rondón a la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug habló sobre supuesta reconciliación de Samahara y Youna

Aunque en un primer momento Melissa Klug no quiso hablar sobre el tema pues aseguró que desea mantener bien la relación con su segunda hija, terminó por confesar que siempre estará al lado de sus hijos pese a sus errores.

“Yo tengo ahorita una buena relación con mi hija y prefiero mantenerla así, ella sabe que siempre va a tener mi apoyo incondicional, las puertas de mi casa abiertas, pero no puedo evitar que cometan errores, no puedo evitar pero sí estar siempre a su disposición de cuando ellas me necesiten, yo estar ahí”, respondió Melissa Klug dejando en claro su apoyo incondicional a su hija.

“Es inevitable que mi hija no cometa errores. Es la historia de ella y prefiero no tocar ese tema porque no me conviene”, agregó la empresaria chalaca sin entrar en mayores detalles.

Como se recuerda, Samahara Lobatón y Youna protagonizaron un episodio de agresiones mutuas en diciembre del año pasado, motivo por el cual se separaron y aseguraron que mantenían una buena relación como padres.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug revela si tiene planes de convertirse en madre con Jesús Barco

Copia De C4 Melissa Quiere Ser Mama