Melissa Klug y Jefferson Farfán se reencontrarán en audiencia de conciliación (VIDEO)

Melissa Klug y Jefferson Farfán volverán a verse las caras en una audiencia de conciliación por una propiedad, informó Trome.

La popular 'Blanca de Chucuito' habría enviado una carta notarial al padre de sus dos menores hijos, luego de que este incumpliera con el acuerdo que ambos firmaron.

Es por ello que la expareja tendrá que reencontrarse para conciliar por el arreglo de la casa donde viven los hijos del futbolista. A este hecho se suma que Jefferson Farfán habría destinado la seguridad y movilidad de sus pequeños para apoyar en la supuesta mudanza que hizo Yahaira Plasencia a un condominio en El Golf de Los Incas.

"La casa está en el acuerdo firmado por ambos. Él me tenía que entregar la casa en buenas condiciones y no ha cumplido. Lo que estoy haciendo hace más de un año es un juicio para que cumpla con el acuerdo que hemos firmado. Y, ahora, la seguridad y la movilidad están también en el acuerdo que hemos firmado que son únicos y exclusivos para mis hijos, pero no ha sido cumplido", explicó Melissa Klug en comunicación con la producción del programa de Rodrigo González.