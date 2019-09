Melissa Klug revela cómo reaccionó el hijo mayor de Jefferson Farfán al ver su viaje con Yahaira (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Melissa Klug no pudo ocultar su molestia al ser consultada sobre el reciente viaje de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia a Cuba. La popular 'Blanca de Chucuito' se mostró indignada por las prioridades que tiene el futbolista peruano y reveló cuál fue la reacción de su hijo mayor al enterarse del viaje de su padre.

“Es una lástima para mis hijos porque ellos entran a Internet y eso ya no se lo puedo ocultar. Ayer el mayor me ha llamado a contarme y le dije: ‘¿sabes qué hijito? olvida, no lo veas’. Difícil sensación, él (Jefferson Farfán) puede viajar y hacer sus paseos con las personas que él quiere porque tiene todo el derecho, pero en este caso hay dos pequeños, hay prioridades", dijo la empresaria chalaca.

Asimismo, Melissa Klug reveló que la 'Foquita' Farfán puso restricciones al viaje que hizo ella con sus hijos, alegando que actualmente está lesionado y no recibe una mensualidad.

"Sus hijos no se han ido de viaje con él, se han ido de viaje conmigo. Yo me los he tenido que llevar de viaje de vacaciones y eso que con condiciones, quitándome prioridades y actividades para ellos”, agregó la expareja de Jefferson Farfán.