Tras la difusión de un video que muestra una presunta agresión contra su hija Samahara Lobatón, Melissa Klug acudió a una comisaría para presentar una denuncia contra Bryan Torres.

La empresaria aseguró que el material la dejó en estado de shock y la motivó a tomar medidas inmediatas ante la gravedad del suceso.

En declaraciones a Trome, Klug afirmó que Bryan Torres debería estar detenido tras la difusión de las imágenes en las que, según señaló, se observa al salsero agrediendo y asfixiando a Samahara luego de una discusión por unos mensajes encontrados en su celular. La madre de la influencer expresó su expectativa de que la justicia intervenga en este caso.

“ Ayer recién me lo mandó ‘Amor y Fuego’, y casi me muero, no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría ”, declaró a dicho medio.

En el mismo testimonio, Klug expresó su profunda preocupación por la situación de su hija: “ Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma. Necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso, estoy desesperada ”.

Melissa Klug señaló que no había tenido acceso al video con anterioridad, a pesar de que Samahara aparentemente había pedido ayuda en un momento previo.

Sobre ello, Melissa dijo: “ No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso ”, tras ser consultada sobre si vio las imágenes cuando su hija llamó a un familiar para salir del departamento.

Filtran video completo de Bryan Torres intentando asfixiar a Samahara Lobatón con una almohada

A pocos días de que Amor y Fuego revelara la existencia de un video donde Bryan Torres agredió físicamente a Samahara Lobatón, se filtró en redes sociales la segunda parte del material que muestra las escenas más graves del ataque cuando el músico intentó asfixiar a la influencer con una almohada en su propia habitación.​

El registro audiovisual completo, que dura poco más de dos minutos, exhibe una brutal escalada de violencia que los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron transmitir por completo en televisión al tratarse de un espacio privado.​

El periodista e influencer, Samuel Suárez fue quien expuso los detalles más impactantes del material filtrado.

“La está tratando de asfixiar con la almohada, la tira al suelo, sigue ahí asfixiándola con la almohada, le propina golpes”, relató el creador de contenido.

El tiktoker añadió una contundente advertió que la brutal agresión pudo haber terminado en una tragedia.

“Hay que ser bien desgraciado para hacer lo que este ha hecho. Quien te ama, no te golpea, bajo ninguna circunstancia. Pudo haber muerto asfixiada”, expresó indignado.

Material es vendido ilegalmente

La filtración se produjo cuando usuarios inescrupulosos comenzaron a comercializar el video completo a cambio de dinero en plataformas como TikTok, pese a que la red social está censurando activamente este tipo de contenido sensible.​

Suárez denunció esta práctica mediante capturas de pantalla donde se observa a internautas negociando el precio del material, proporcionando incluso detalles exactos sobre la duración y contenido del video. El periodista calificó esta venta como un “delito” al tratarse de imágenes del espacio íntimo de la influencer.​