Siempre deja un titular. Melissa Klug fue entrevistada por el “Cuto” Guadalupe para Trome y reveló ciertos episodios de su vida desconocidos hasta el momento. Entre ellos, un ofrecimiento que la sorprendió.

“Me ofrecieron un millón de dólares si me das un hijo, con contrato (le dijeron). Ha sido fuerte”, fue su respuesta cuando el exfutbolista le preguntó sobre alguna propuesta indecente que haya recibido.

“En el corte comercial me he enterado quién es ese señor que hizo la propuesta. Yo lo conozco”, respondió sorprendido el “Cuto”.

Además, Melissa reveló que se convirtió en madre a los 15 años. Con el pasar del tiempo y gracias a sus tres primeras hijas, aprendió cada vez más a ser mamá.

Sobre su estado físico, la mujer de 37 años se considera “muy deseada”. Esta respuesta se dio antes de que comenzara un reto en plena entrevista.

“¿Fuiste infiel?... Me tomo la botella, el pisco, el ron. No, mentira. De verdad te puedo mirar a los ojos y decir que no he sido infiel. Cuando he amado a la persona, he respetado...”, comentó.

Cuando se le preguntó si Jefferson Farfán le fue infiel cuando aún eran pareja, Melissa prefirió tomar una copa, deslizando su respuesta. “Salud por eso, aunque mal pague... Voy a salir borracha, ja, ja, ja”, dijo.

