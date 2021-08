Melissa Klug ofreció una entrevista a “Cuto” Guadalupe para el diario Trome. En esta reveló que un hombre le ofreció un millón de dólares para que le de un hijo mediante un contrato.

“Me ofrecieron un millón de dólares si daba un hijo, con contrato. Ha sido fuerte”, comentó Klug al responder la pregunta del exfutbolista si le habían hecho una propuesta indecente en algún momento de su vida.

Luego, Guadalupe se enteró de quién le hizo dicha propuesta a Klug. “Me he enterado quién es ese señor que hizo la propuesta. Yo lo conozco”, señaló sorprendido.

Otro de los detalles que contó es que se siente una mujer deseada gracias a la buena figura que mantiene, aún cuando ha sido madre 5 veces.

Además, Klug afirmó que jamás ha sido infiel a alguna de sus paredes. “¿Fuiste infiel? Me tomo la botella, el pisco el ron. No, mentira. De verdad te puedo mirar a los ojos y decir que no he sido infiel. Cuando he amado a al persona, he respetado”, sentenció.

Cabe señalar que Guadalupe estrenó un programa de entrevistas en la web de Trome donde hablará con distintas figuras del espectáculo.

