Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón se reencontraron luego de la conmoción generada por la difusión de un video en el que se observa una presunta agresión del cantante Bryan Torres contra Samahara. El acercamiento se dio en la vivienda de la influencer, ubicada a pocas cuadras del domicilio de su madre, y fue mostrado en un avance del programa Amor y Fuego, emitido por Willax.

En las imágenes del adelanto, se aprecia a Melissa Klug ingresar al inmueble y fundirse en un abrazo con Samahara Lobatón, en una escena que refleja el apoyo familiar en un momento delicado.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

“Espero que lo denuncie”

Consultada por los reporteros del espacio conducido por Rodrigo González, Klug se mostró visiblemente afectada y señaló que espera que su hija formalice una denuncia.

“Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija”, declaró ante las cámaras del programa.

El video que desató la alerta

Días antes, Rodrigo González informó en su programa que tuvo acceso a un video en el que Bryan Torres presuntamente agrede a Samahara Lobatón. La difusión de estas imágenes generó preocupación pública y el pronunciamiento de la familia.

Tras conocerse el material audiovisual, Melissa Klug acudió a la Comisaría de Monterrico para interponer una denuncia contra el cantante por tentativa de feminicidio. Según la información revelada, el hecho habría ocurrido el 1 de diciembre.

Hasta el momento, ni Bryan Torres ni Samahara Lobatón han emitido un pronunciamiento público. Trascendió, no obstante, que ambos se encontraban juntos cuando el video se viralizó en redes sociales y medios.