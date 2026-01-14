Melissa Klug brindó detalles sobre el emotivo reencuentro que tuvo con Samahara Lobatón, luego de que se difundiera un impactante video en el que se ve a Bryan Torres asfixiándola con una almohada e incluso intentando agredirla con una plancha.

La empresaria contó que acudió al departamento de su hija y que ambas rompieron en llanto tras el episodio de agresión que sufrió. Asimismo, señaló que están a la espera de la citación del Ministerio Público para que la joven influencer pueda brindar su testimonio sobre lo ocurrido.

“ Tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio ”, declaró Melissa a Trome.

Además, la popular “Blanca de Chucuito” afirmó que siempre apoyará a su hija: “ Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos. Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite ”.

También, Melissa Klug reveló que cuando fue a buscar a la joven influencer a su departamento, el salsero no se encontraba en el dominicilio.

“ Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo ”, manifestó.