Melissa Klug expresó su alegría tras el detalle que Youna le hizo llegar a Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’: un ramo de flores acompañado de una dedicatoria en la que le manifestaba que la estaba esperando a su salida del reality para casarse.

En diálogo con Ethel Pozo, durante la más reciente edición del programa, la empresaria expresó su aprobación a la futura boda entre su hija y el barbero.

“ Ya tienen una hija hermosa y si él la va hacer feliz... yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz ”, manifestó la ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, señaló que considera que tanto Samahara como Youna han madurado luego de los errores que cometieron en su relación cuando eran jóvenes.

“ Yo creo que ya cometieron los errores que tenían que pasar por unirse muy jóvenes y ahora ya están un poco más centrados ”, agregó.

Posteriormente, afirmó que si el babero le hará feliz a su hija, ella estará feliz con su relación.