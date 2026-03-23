Melissa Klug se pronunció tras el desconsolado llanto de Samahara Lobatón, quien se quebró al oír el mensaje de Youna desde Estados Unidos, mientras continúa en competencia en ‘La Granja VIP’.

La empresaria señaló que tanto su hija como el joven barbero atraviesan una etapa en la que se brindan apoyo mutuo para salir adelante, a pesar de las circunstancias.

“ Yo siento que los dos se están curando. Los dos se están sanando. Cuando fui a los Estados Unidos y los vi juntos, los veo con otro semblante, con otra mirada, mirada de amor, y siento que se están sanando ”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Klug dejó entrever que su hija continúa lidiando con asuntos personales luego de su relación con Bryan Torres, y destacó que la cercanía de Youna ha sido beneficiosa en este proceso.

“ Creo que se necesitan ahorita, porque Samahara lo que está diciendo es que tiene una herida muy grande y él por lo que está pasando (leucemia), entonces, yo creo que se necesitan y más que tienen una hija ”, agregó Melissa.

El 21 de marzo, en la primera gala de eliminación de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón se mostró visiblemente afectada tras recibir un mensaje de apoyo de Youna, lo que la llevó a romper en llanto.

“ Hola mi reina, quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación, que afuera el ‘Team leucemia’ lo está dando todo (...) Estoy haciendo mil videos, los que puedo, y por favor cuida tu boquita, que te estoy apoyando con todo. Te amo ”, sostuvo el barbero.