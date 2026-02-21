El viaje que realizó Samahara Lobatón a Estados Unidos para reencontrarse con Youna volvió a colocarla en el centro de la atención mediática. Las imágenes de ambos juntos avivaron especulaciones sobre una eventual reconciliación.

En ese contexto, Melissa Klug fue enfática al expresar su posición. Señaló que su mayor preocupación es el bienestar de su hija y de su nieta, y afirmó que prefiere que la influencer se mantenga alejada de Bryan Torres, a quien se refirió como “ese ser despreciable”.

“ Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese ”, declaró a Trome.

Consultada sobre un posible acercamiento del salsero con Samahara, la empresaria respondió de manera tajante: “ Dios hará justicia, la legal se demora ”, añadió, dejando entrever su desconfianza hacia el cantante.

Melissa Klug sobre ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Espero que haya recapacitado”

Melissa Klug le agradece a Dios que su hija, Samahara Lobatón, decidiera poner fin a su relación con Bryan Torres. Como se recuerda, un video evidenció la agresión que sufrió la influencer a manos del padre de sus dos últimos hijos.

"Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella“, declaró la empresaria a Trome.

Además, la popular “Blanca de Chucuito” afirmó que no habla de dicho tema con su hija: “No, para nada. El día de mi cumpleaños, que vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”.



