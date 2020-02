La conductora de televisión Ethel Pozo se mostró indignada, en el programa ‘América Hoy’, porque el futbolista Jefferson Farfán le envió una carta notarial a Melissa Klug para exigirle 860 mil dólares por supuestamente romper una cláusula de confidencialidad.

“Me tiene indignada este tema porque ha escapado de todo límite. ¿Pueden creer que Jefferson Farfán le exige a su exmujer 860 mil dólares? Ya se excedió Jefferson, es injusto totalmente porque de todas maneras sabe que ella no tiene ese dinero en el banco. Como mujer diría: cómo duermo tranquila. Quiero entender. Una cachetada a la pobreza. ¿Cómo pagas esa cuota? Él niega haber vivido con Melissa”, expresó molesta la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo se puso en lugar de la ‘Blanca de Chucuito’ para intentar entender cómo se siente al conocer que le exigen tal cantidad de dinero. Además, reclamó al jugador de fútbol por negar haber convivido con ella, pese a tener dos hijos en común.

“Cómo no expresar esta indignación si tengo dos hijos con un hombre y ahora niega que convivió conmigo. No podría dormir si fuera Melissa Klug porque sabemos que él sí los tiene, pero ella no. Entonces es injusto”, indicó.

Asimismo, se refirió a los rumores de que existirían videos contundentes que pondrían en peligro la tenencia de sus hijos a la empresaria, quien lo negó de manera rotunda.

“Lo peor es que dañan la honra porque alguien ha metido chismes que existen videos de Melissa Klug con los cuáles ella podría perder la custodia. Nadie lo merece. En casos extremos, una madre puede perder la custodia, pero ella le ha jurado a nuestra productora que no existen esos videos”, finalizó Ethel Pozo.

