Melissa Klug asegura que Yahaira Plasencia fue una "etapa bochornosa" en la vida de Farfán (VIDEO)

La empresaria Melissa Klug se pronunció sobre la cantante salsera Yahaira Plasencia y su presunta participación en la película del delantero de la selección peruana Jefferson Farfán.

Según la modelo, la relación que tuvo el futbolista con Plasencia fue una "etapa bochornosa" y que no sabe si le convenga al padre de sus hijos exponer la relación que tuvo con ella en la película que trata de su vida.

"Bueno, no sé si eso también le convenga porque ha sido una etapa bochornosa, ha sido algo mediático, ha sido algo que se ha visto en el Perú y creo que internacionalmente salieron en las publicaciones", expresó en Domingo al Día.

Sobre una posible reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, Melissa Klug afirmó que no le importa la vida sentimental del futbolista, pero indicó que él merece "una mujer que se sienta orgulloso de lucirla de la mano".

"Yo te soy bien sincera, a mí no me importa la vida sentimental de Jefferson, no me interesa. Él es una persona, como yo dije, madura. Siempre le voy a desear lo mejor a él porque mientras él esté bien emocionalmente, físicamente, sus hijos también lo van a estar. Entonces, yo le deseo lo mejor y que él se merece tener una mujer que la pueda lucir de la mano y se sienta orgulloso de lucirla de la mano y mostrarla ante la sociedad", manifestó en el mencionado medio.

Melissa Klug indicó que seguirá recibiendo preguntas sobre Farfán debido a que tienen dos hijos en común.

“Siempre me van a preguntar. Soy la madre de sus dos hijos, tiene que entender que tuvimos una relación de once años. Es inevitable que no me pregunten del tema del día. Más ha estado saliendo en temas de espectáculos que en temas deportivos”, señaló.