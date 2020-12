La menor de las hijas de Melissa Klug, Melissa Lobatón, sorprendió al revelar a sus miles de seguidores en las redes sociales que se ha sometido a una operación estética.

A través de sus historias de Instagram, la menor de las ‘Chicas Klug’ ha ido contando algunos detalles de su operación; sin embargo, aún no ha querido confesar exactamente qué parte del cuerpo se operó.

Mientras interactuaba con sus seguidores a través de ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram, la hija de Melissa Klug habló sobre el post-operatorio: “Súper bien, los primeros cuatro días fue horrible, pero de ahí todo súper bien”.

Melissa Lobatón revela que se operó - diario ojo

Asimismo, se presume que la operación a la que se sometió habría sido realizada después del último cinco de diciembre, fecha en la que cumplió la mayoría de edad.

Incluso, un cibernauta se animó a preguntarle si se había operado la nariz o el ‘totó', pero Melissa Lobatón señaló que no se trataba de ninguna de esas cosas.

“Les quiero decir que el 10 o 20% de las personas que me siguen han acertado en lo que me operado, pero no lo quiero decir todavía porque quiero subir una foto para que vean el resultado y cómo fue el cambio y todo eso”, explicó Melissa Lobatón a sus seguidores, quienes permanecerán con la intriga hasta un nuevo pronunciamiento de la joven.

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster asegura que Sebastián Yatra es más guapo que Austin Palao

Luciana Fuster asegura que Sebastián Yatra es más guapo que Austin Palao