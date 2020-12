Samahara Lobatón dejó de ser activa en sus rede sociales por varias días, lo cual fue muy extraño para sus seguidores. Ahora, la hija de Mlissa Klug reapareció y reveló que estuvo con fiebre debido a una mastitis.

Mediante sus historias de Instagram, Samahara contó lo que estuvo viviendo debido a una sobreproducción de leche porque me olvidó de llevar su máquina extractora.

“Hola, chicos, aprovechó para aparecer por aquí, ya que he estado mal con una mastitis terrible. Hice fiebre y me temblaba todo el cuerpo. Tuve una sobreproducción de leche porque me olvidé de llevar la máquina extractora a la casa de mi mamá, donde estuve tres días”, comentó la influencer.

Luego continuó con: “felizmente ya estoy mejor, esta es la segunda vez que me pasa, pero este es el motivo por el que no pude publicar los ganadores, lo haré pronto”.

¿QUÉ ES LA MASTITIS?

Es una infección mamaria que generalmente causa dolor en los pechos y sensibilidad. Algunas mujeres experimentan pezones duros. La mastitis es comúnmente padecida por las madres lactantes durante las primeras semanas de amamantar, aunque también puede presentarse en otras etapas de la lactancia.

Es importante utilizar las técnicas correctas así como conocer las posiciones ideales para amamantar que facilitan la tarea del bebé y ayudan a vaciar los pechos en cada toma.

