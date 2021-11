El programa “Magaly TV: La Firme” difundió imágenes de la reunión de conciliación que tuvo la actriz Melissa Paredes con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba en el distrito de Miraflores.

Este intento de conciliación se llevó a cabo en la tarde del lunes 8 de noviembre y ninguno de los personajes públicos quiso declarar para la prensa.

“Hoy fueron a conciliación luego que ambos presentaron documentos con sus respectivos requerimientos... Ninguno quiso hablar para la prensa”, explicó Magaly Medina en la reciente edición de su programa.

“Lo que tenemos entendido es que no llegaron a ningún acuerdo. Además, ya se sabe que Rodrigo ‘Gato’ Cuba pidió bajo un expediente, muy gordo, la tenencia absoluta de su pequeña hija”, añadió la popular ‘Urraca’.

En las imágenes se pudo observar que Melissa Paredes llegó a conciliar junto a su abogada Patricia Simón Regalado. Mientras que el futbolista hizo lo propio con su abogado. Esta reunión duró hasta casi las siete de la noche.

Difunden controvertida conversación de Melissa Paredes con Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras ‘ampay’

Este lunes 8 de noviembre se dieron a conocer más detalles de la lucha legal entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes en el Poder Judicial. El programa “Amor y Fuego” reveló las exigencias del futbolista peruano en la demanda que interpuso a la madre de su hija en el Cuarto Juzgado de Familia.

En el mencionado expediente también figura la transcripción de una polémica conversación entre Melissa y Rodrigo. El audio fue grabado por la exconductora del programa “América Hoy”, donde ella calificó de psicópata al deportista.

Según el documento, la actriz intenta charlar con Rodrigo Cuba, pero él prefiere guardar silencio. Melissa intenta calmar la situación asegurándole al padre de su hija que no tiene alguna grabadora para registrar la conversación y segundos después se habría desvestido para comprarle a su aún esposo que no tenía algún micrófono. Pese a esto, Rodrigo no le cree y le pide que se vuelva a vestir.

Esta conversación ya había sido mencionada por la conductora Magaly Medina, quien insinuó que Paredes seducía a Cuba en dicho audio, pese al ‘ampay’ de la actriz con el bailarín Anthony Aranda.

Esta idea de seducción fue reforzada en la reciente edición de “Amor y Fuego”. Los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre también señalaron que Paredes tenía intenciones de seducir a su aún esposo.

Además, en el audio Melissa Paredes admite frente al ‘Gato’ que la retiraron del trabajo (por ‘América Hoy’), hecho que la presentadora luego negó en un comunicado emitido en redes sociales.

Esta es la conversación donde Melissa Paredes intenta seducir al ‘Gato’ Cuba, según ‘Amor y Fuego’ . Video: Willax TV

VIDEO RECOMENDADO

Janet advierte a Melissa Paredes tras palabras de abogada: “Ten cuidado a quién eliges para representarte”