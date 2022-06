Acaba con las especulaciones. La ex reina de belleza Melissa Paredes rechazó que existan “videos” de índole sexual en relación a su menor hija.

La modelo, quien aseguró semanas atrás que tenía dichas “pruebas” contra su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, aclaró que los videos anunciados “van por el tema emocional”.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso, no entiendo por qué se dice eso (…) Me da pena que se exponga así a mi hija, mi abogado no me deja hablar porque esto está en un proceso legal”, precisó Paredes en un mensaje enviado al conductor de TV Rodrigo González.

La también actriz esclareció los rumores en torno a dicho tema tras ser denunciada por “chantaje y extorsión” por el deportista.

“Jamás he dicho nada de eso de mi hija ¿Cómo la enviaría con su papá si pienso algo así? Es increíble, no le pedí nada a cambio (a Rodrigo Cuba), me da pena que mi hija esté envuelta en esto de una manera sexual”, comentó.

