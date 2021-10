La conductora Melissa Paredes se presentó en la reciente edición de “América Hoy” luego que el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ de la presentadora junto a su bailarín de “Reinas del show”, Anthony Aranda.

Antes de que Melissa pise el set del programa de entretenimiento, Ethel Pozo se dirigió al público televidente con un discurso sobre el caso de separación de su compañera y no puso evitar las lágrimas.

“El día de ayer ha sido un día penoso para todos los que queremos a nuestra Melissa (Paredes) y a Rodrigo (Cuba). Esto ha sido difícil y no quiero en este momento emocionarme”, dijo con la voz entrecortada.

“Jamás, desde que empecé en televisión, Dios no me ha permitido decir mentiras y ser coherente para tener los principios y los valores bien puestos. Voy a tratar de manejar una sola verdad, pero no puedo evitar emocionarme porque me duele la situación que está pasando”, añadió llorando.

Finalmente, Ethel Pozo dijo sentirse muy conmovida por la situación de Melissa Paredes porque la considera su amiga: “Este año los conocí a ambos y tengo sentimientos encontrados”.

‘Ampay’ de Melissa Paredes y su bailarín

Las comprometedoras imágenes de Melissa Paredes junto al bailarín y en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de setiembre.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo (Cuba) y yo decidimos finalizar nuestra elación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos. Somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo”, fue el comunicado de Paredes en Instagram.

