Tras la polémica que ha causado la difusión del ‘ampay’ de Melissa Paredes con su bailarín de ‘El Gran Show’, diversas figuras del espectáculo y del ambiente deportivo se han solidarizado con el aún esposo de la actriz, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Precisamente, uno de los primeros en apoyarlo fue el presidente de su club César Vallejo, Richard Acuña Núñez, quien le mostró su total respaldo.

“Él es jugador de la institución, está entrenando. Sus temas personales no tienen nada que ver con lo profesional. Si juega o no es un tema de ‘Chemo’ Del Solar, en lo deportivo yo no me meto. Creo que cuenta con todo el apoyo del club, creo que en estos momentos sigue trabajando sin ningún problema. Él ha ido a entrenar normal, su vínculo no sufrirá ningún riesgo”, comentó la actual pareja de Brunella Horna en una entrevista para la Revista Wapa.

Asimismo, el excongresista aseguró que el jugador seguirá participando de las prácticas del club, pese a la advertencia que hizo Melissa Paredes de tomar acciones legal contra el futbolista y padre de su hija.

“En la vida personal no intervenimos, eso es un tema del deportista. Él tiene una relación contractual con nosotros, respetamos y creemos al 100 % de la capacidad que tiene. No nos compete las decisiones y acciones que él vaya a tomar”, agregó

Cabe indicar que Rodrigo Cuba no ha querido pronunciarse más sobre su separación con Melissa Paredes y optó por bloquear los comentarios en su cuenta de Instagram.

¿Cómo inició la historia de amor entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Rodrigo Cuba contó que vio por primera vez a Melissa Paredes el día que iba a renunciar a su corona de “Miss Perú 2013″ y quedó flechado por su belleza. Poco después, pudo conocer a la mujer que le robaba el sueño en Chiclayo. Fue en esta ciudad que él se animó a hablarle y tras sostener un diálogo, intercambiaron números.

La química entre ambos surgió y las pláticas se hacían cada vez más amenas, de pronto se dieron cuenta de que sentían algo más que una simple amistad.

Como estaba convencido de que había encontrado a la mujer de su vida, Rodrigo Cuba preparó una sorpresa con pétalos de flores para la modelo y le pidió que se convierta en su pareja. Aunque al inicio de su relación estaba alejada del ojo público, tras ser ampayados salieron a formalizar su romance y a los seis meses, decidieron convivir.

Al año de haber iniciado el romance se casaron por civil el 11 de noviembre de 2016 y al mes siguiente, el 22 de diciembre de 2016 se realizó un matrimonio simbólico en la playa.

En octubre de 2017, Melissa Paredes y ‘Gato’ Cuba se convirtieron en padres de una niña y desde entonces se mostraron como una familia muy unida en las redes sociales.

Pese a la distancia que tuvieron cuando el futbolista se fue a jugar a México a inicios del 2020, la pareja continuó sólida y hasta tenían planes de convertirse nuevamente en padres.

Sin embargo, el ‘ampay’ difundido por Magaly Medina causó conmoción entre sus seguidores y Melissa Paredes terminó confirmando el fin de su matrimonio de casi cinco años a través de un comunicado.

