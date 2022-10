Melissa Paredes ante las cámaras de “+Espectáculos” habló sobre sus deseos de retomar la actuación. La participante de “El Gran Show” reconoció que hasta el momento no ha conversado con Michelle Alexander; sin embargo, dijo que estaría feliz de volver a trabajar junto a la productora de televisión.

“Obviamente a mí me encantaría volver a la actuación, yo no he hablado con Michelle Alexander, ni con nadie sinceramente, pero a mí me encantaría regresar a la actuación, si es con Michelle yo encantada, a mí me fascina Michelle, yo ya he estado con ella. Así que si me llama para un casting nuevo, yo feliz”, comentó en un inicio Melissa.

“Yo dije desde el día uno que pise la pista de ‘El Gran Show’ a mí no me interesa si vuelvo hacer casting, yo nunca me he creído lo máximo, yo siempre he hecho casting, así que nada que me den un casting yo voy feliz”, añadió.

En otro momento de la entrevista la exconductora de “América Hoy” reveló que si tuviera la oportunidad de volver a la actuación le gustaría hacerlo con un papel de antagónico.

“Comedia he hecho, yo he estado en el ‘Especial del Humor’ empecé ahí, luego en ‘Esto es Guerra’ en los sketches de comedía que me iba muy bien, lo que he hecho también de protagonista, lo que no he hecho es de antagónica. Yo creo que me saldría perfecto, me encantaría”, puntualizó.

Su pareja Anthony Aranda, quien se encontraba a su lado al momento de la entrevista, también se mostró convencido en que la modelo lograría pasar cualquier casting al que se presente.

“Sí, yo creo que sí, lo haría bien. (En la vida real) es un pan de Dios, tiene su carácter como yo también, pero somos tranquilazos”, comentó el bailarín. “Si tiene que hacer un casting, igual lo va a pasar”, acotó. “Ja, ja, ja. Me tiene una fe. Es que algunos creen que nos dan los papeles de a gratis y no, siempre hay un casting, entonces yo feliz si me llama Michelle Alexander para un casting”, expresó Melissa tras escuchar a su actual pareja.

