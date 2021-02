La conductora de ‘América hoy’, Melissa Paredes reveló la locura de amor más grande que llevó a cabo por su esposo Rodrigo Cuba cuando aún tenían dos meses de enamorados.

Estas declaraciones se dieron debido a que en el programa presentaron la gran locura de amor que hizo Said Palao por Alejandra Baigorria. Él se atrevió a saltar en paracaídas y pedirle en pleno salto que sea su enamorada.

Ante tremendo acto de amor, las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza quedaron admiradas y le preguntaron a Melissa Paredes, cuál fue su gran locura de amor. A lo que de inmediato, Melissa se animó a contar lo que hizo por su esposo.

ZONA POPULAR | Melissa Paredes revela la locura de amor que hizo por su esposo Rodrigo Cuba





“Hice una locura de amor a mi gatito, me acuerdo cuando él se fue a jugar un día a provincia. La llamé a mi suegrita, él vivía todavía con su mamá, y le dije: ‘Estoy yendo para su casa’. Y me dijo: ‘Sí, claro’. Me aparecí con globos y mi suegra ayudándome a colgarlos, le puse el techo todo lleno de globos con fotitos nuestras. Teníamos apenas dos meses (de enamorados), enamoradísima, templada. Le pareció lindo, le encantó. Esa fue mi locura de amor más grande que he hecho en realidad”, contó Melissa Paredes.

Aunque su compañero Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, le instó a que contara alguna locura de amor que hizo por una de sus exparejas, ella señaló tajante: “del ex, lo vi, lo gocé y me olvidé”.