Melissa Paredes ofreció una extensa entrevista que fue emitida este lunes en el programa “América Hoy”. Fue Ethel Pozo la encargada de conversar con la modelo sobre la polémica situación en la que está envuelta nuevamente con Rodrigo Cuba por la variación del acuerdo de tenencia de su hija que ha solicitado.

Entre las preguntas que le hizo la hija de Gisela Valcárcel a la modelo, llamó la atención la referida a la foto que le envió al futbolista en la que el bailarín Anthony Aranda, con quien mantiene una relación desde que terminó con el ‘Gato’, abraza a su pequeña mientras la lleva en un carrito de compras.

“¿Por qué, por ejemplo, le envías una fotografía al papá, a Rodrigo (Cuba), de tu actual pareja cargando, abrazado a tu hija, que eso es como indisponerlo”, le preguntó Ethel a Melissa, quien respondió bastante tranquila a la interrogante.

“Como si yo me hubiera dado cuenta... No estaba ni siquiera cargándola, ella estaba en un carrito de compras y el estaba empujándolo... Yo le mando fotos de Mía (su niña) sin pensarlo”, explicó Melissa, ante lo que Ethel le consultó si ella y Rodrigo tienen una relación tan cordial como para que le pida fotos en cualquier momento.

“Sí (...) Y cuando me demoro está: ‘Mándame foto, ¿por qué no me mandas?, ¿qué pasa?, que este que el otro... (¿Entonces cómo llega la imagen a los medios?) Porque lo mandó ‘de casualidad’ -imagino pues no- a la prensa, para que se especule todo lo que se especuló”, aseguró.

Y acotó: “Pero no fue ni con provocación, ni nada (que ella mande la foto del ‘activador’)... Él no me reclamó nada, no hay un reclamo (en los chats)… Esa foto es de enero, yo ni cuenta que estaba ahí... Tengo miles de fotos de Mía con otros niños, con mi cuñada, porque salen de fondo, porque tú mandas una foto y mandas”.

Melissa Paredes sobre la foto de su hija y Anthony Aranda

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes rompe en llanto y asegura que no es la víctima

Melissa Paredes dice que no es la víctima y si la ven llorando es porque hay cosas que le duelen