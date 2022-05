La exconductora de espectáculos, Melissa Paredes, señaló este lunes que tratan de invalidarla como madre ahora que tiene una relación con el bailarín Anthony Aranda tras finalizar su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba.

“Es que tratan de invalidarme como mamá, porque es la verdad, por un error que yo cometí. Y algún día, ruego a Dios todos los días que pase y se sepa toda la verdad. En su momento pasará, pero tratan de invalidarme por un error -supuestamente- como mamá. Porque lo primero que hicieron fue eso. El mismo día de la conciliación sacaron una demanda”, señaló en entrevista exclusiva a la conductora de América hoy, Ethel Pozo.

Durante el diálogo, la hija de Gisela Valcárcel le preguntó sobre la supuesta demanda que el ‘Gato’ Cuba le quería poner por “adulterio”. “Yo no lo llegué a leer, no llegaron a mis manos. Pero, ¿quién manda ese documento? ¿Firmado por quién está?, por él. ¿Para qué sacarlo hoy en día?, ¿para qué sacarlo el mismo día de la conciliación?”, cuestionó la actriz. ¿Quién más lo va a mandar sino lo ha mandado él?, señaló.

Melisa Paredes dice que la tratan de invalidar como madre

En otro momento de la entrevista, Pozo le consultó a Melissa si considera un error estar con el ‘Activador’. “Claro, (sería un error), pero si la otra persona no lo hubiera sabido y estuviera como dice (Rodrigo que) se sorprendió. Por eso te digo, tiempo al tiempo. Yo no estaba en una relación con Anthony, (Rodrigo) él sabía que me gustaba Anthony”, puntualizó.

Rodrigo también estaba en el gym el día del ‘ampay’

El programa “Amor y Fuego” reveló el pasado jueves datos inéditos de la demanda que el ‘Gato’ Cuba iba a interponer contra la modelo por conducta deshonrosa e injuria grave tras ser ampayada besando a Anthony Aranda.

Según se lee en el documento, el integrante del club Sport Boys afirma que el día que Melissa Paredes fue ‘ampayada’ en el estacionamiento de un gimnasio besando al ‘Activador’, él se encontraba unos pisos más arriba.

“Mientras yo entrenaba a la misma hora, mi aún esposa estaba unos pisos más abajo con su pareja extramatrimonial, el señor Anthony Aranda, en su vehículo y en actitudes cariñosas, acariciándose y besándose por largos 26 minutos”, narró Rodrigo González al leer el documento.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habla de sus gastos: "Qué feo hablar de plata"