Poco después que Magaly Medina revelara que Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por chantaje y extorsión, la actriz se mostró desencajada y, con la voz entrecortada, volvió a pedir a los medios de comunicación prudencia respecto a la fuerte acusación que involucra a su hija.

La modelo fue abordada por un equipo de “Amor y Fuego” cuando llegaba a su cita con la psicóloga de su hija, una sesión que también contaría con la presencia del futbolista del Sport Boys.

“No he querido hablar del tema porque es algo muy delicado, esperemos que esto se solucione rápido solo puedo decir eso, y pedirles que respeten la privacidad de mi hija”, respondió Melissa Paredes al ser consultada por la grave denuncia que interpuso el futbolista en su contra.

Ante la insistencia de la reportera, Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al pedir que no se toque más esta acusación, ya que de por medio está su pequeña de 4 años de edad.

“No hay forma que hable de este tema, no debería tocarlo nadie, ni ustedes ni nadie de prensa, se trata de una menor, solo les pido respeto. No me gusta que se hable de mi hija de esa manera, de esa manera no”, señaló con la voz entrecortada.

¿Por qué denunciaron a Melissa Paredes?

El programa “Magaly TV: La Firme” reveló que Rodrigo ‘Gato’ Cuba denunció por chantaje y extorsión a Melissa Paredes. Según se lee en el documento policial, el futbolista afirma que Melissa Paredes lo llamó en la madrugada del 13 de junio para chantajearlo.

Según dijo, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija y que el futbolista tenía que acercarse a un lugar que ella quería. Si el deportista no llegaba a la cita, él sería denunciado. Ante esta situación, ‘El Gato’ procedió en denunciar a la madre de su hija por chantajearlo.

“El denunciante (Rodrigo Cuba) es acusado de haber afectado la indemnidad sexual de la menor hija de ambos y si es que éste no se accedía a los actos de presión de la denunciada (Melissa Paredes), ésta procedería a poner la denuncia”, se pudo leer en la denuncia del deportista.

