Armando Tafur, productor de los programas ‘Reinas del Show’ y ‘América Hoy’, informó sobre la situación laboral de la conductora de televisión Melissa Paredes, quien dio su versión tras el ‘ampay’ que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda, con quien le habría sido infiel a su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“Si ella baila en el programa, no lo hará con Anthony, no es algo que quisiera porque ella aún está casada con Rodrigo, al margen de respetar un poco su privacidad , eso debe quedar muy claro. Si alguna vez cometimos algún error no me gustaría repetirlo en cuanto al programa por más que se den cosas que generen audiencia, nos queda cuidar la marca del programa, pero yo no soy quién para lapidar a nadie”, manifestó en entrevista con el diario Trome.

De acuerdo con Tafur, si la presentadora de TV toma la decisión de renunciar a la competencia, tendrá que asumir “las consecuencias como otras concursantes”.

Asimismo, el productor de televisión también indicó que Melissa Paredes aceptó la sugerencia de tomarse un tiempo para solucionar sus temas personales y legales. Esto con la finalidad de que esté concentrada en la conducción de ‘América Hoy’ y su presentación en ‘Reinas del Show’.

“Su contrato con nosotros que es hasta diciembre, ya falta poco para que termine. Pero, como te repito, la necesito concentrada para el programa que es dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas. Y, la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”, expresó en el mencionado medio.

“Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para ‘América hoy’”, agregó.

