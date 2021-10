Melissa Paredes anunció esta tarde el fin de su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba luego que Magaly Medina presentó un avance de su programa, en el que el bailarín Anthony Aranda y la modelo lucen ”cariñosos” dentro su camioneta.

Tras varios años de matrimonio, Melissa Paredes terminó su relación con el futbolista, que al inicio no tuvo el respaldo del padre del ‘Gato’ Cuba, Jorge Cuba. El exfuncionario no estuvo de acuerdo con esta relación.

Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada (pareja de Jorge Cuba), dijo en un informe de Reporte Semanal, que el padre del ‘Gato Cuba’ no aceptaba a Melissa Paredes.

“No quería que se case con esta chica (Melissa). Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y en su familia eran cholitos’, le decía a Jéssica y ella me contaba porque yo no hablaba con él directamente”, contó la cuñada del ex funcionario del gobierno aprista investigado por recibir coimas de Odebrecht.

Además comentó que Jorge Cuba no apoyó con los gastos de su boda con Melissa Paredes pues no estaba de acuerdo. Así mismo para sorpresa de todos, Jorge Cuba no asistió a la boda civil; y al asistir al matrimonio religioso, se notó distante y no quiso aparecer en las fotografías.

En una entrevista para El Comercio, Melissa Paredes también reveló que Jorge Cubas casi no asiste a la boda. “En ese momento fue como ‘ok, no le caes bien. Bueno, no importa, sigamos’. Él nunca recibió el parte (de la boda), pero al final apareció en la boda. Eso fue lindo. No soy rencorosa. A mí me haces algo y, en el momento, me duele, pero de ahí me olvido. Fue un lindo gesto para el hijo. Fue lindo que vaya igual”, indicó Melissa Paredes.

Impacto

Tras el anuncio del ampay, Melissa Paredes dio a conocer que terminó su relación sentimental con su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La conductora de “América Hoy” dio la noticia a través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de septiembre, Rodrigo y yo decidimos finalizar nuestra relación sentimental”, escribió en las primeras líneas.

La compañera de Ethel Pozo aclaró que su relación con el padre de su hija llegó a su fin en buenos términos.

“Relación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos, somos y seremos siempre muy buenos amigos”, acotó.

Finalmente, la figura de América Televisión pidió respeto en medio del difícil momento que le toca vivir a su familia.

VIDEO RECOMENDADO:

HORÓSCOPO SEMANAL del 18 al 24 de octubre de 2021 | Predicciones con Carmen Briceño