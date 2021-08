Korina Rivadeneira fue coronada como la ganadora de “Reinas del Show”, imponiéndose ante participantes como Milena Zárate y Leslie Moscoso, quienes mostraron su talento en la pista de baile.

“Valió la pena. Todo el esfuerzo dio sus frutos al fin después de dos temporadas detrás de la corona (se ríe) hasta que por fin. Estoy demasiado feliz”, comentó Korina para Trome.

LOS BAILARINES QUE CUASARON REVUELO EN REINAS DEL SHOW

En esta última temporada de Reinas del Show se vio discusiones entre las participantes. Además, Allison Pastor, esposa de Erick Elera, renunció en vivo tras presuntamente ser humillada por Gisela Valcárcel.

Algo que no pasó desapercibido, fue el protagonismo de los bailarines, ya que algunos ofrecieron mostrar una sesión de foto desnudo por votos, otros fueron acusados de tener fama de mujeriegos e, incluso, se habló de una posible relación entre participantes y bailarines.

Pasada la medianoche, la Uchulú, la Pánfila, la Cotito e Irving Villavicencio (bailarín de Reinas del Show), se juntaron en una transmisión en vivo por Instagram para comentar sobre la sentencia y, además, para pedir a los usuarios que voten por la actriz cómica para que siga en competencia.

En un momento de la transmisión, Irving Villavicencio comentó que, si votan por la Pánfila y logra salir de la eliminación, él publicará una foto desnudo en agradecimiento. Este comentario no pasó desapercibido por los usuarios que se conectaron al live.

Ítalo se enfrentó a Gisela en defensa de Allison Pastor. Todo empezó cuando los jurados no se mostraron feliz por el trabajo de Pastor en la novena gala y llamaron a los coreógrafos para ver si hubo un error.

Es ahí donde Pastor contó que no se sentía feliz con la música, la edición y más, pero no lo hicieron caso en los ensayos. Ante las palabras, Italo Valcárcel señaló que a la esposa de Erick Elera no le hacían mucho caso ante los cambios.

“Allison se refiere a que ha tenido ciertas trabas de parte de la producción cuando ella ha pedido algún cambio, o sea, no exactamente por esta canción, cuando a veces no nos aceptan alguna edición”, comentó el bailarín.

Milena Zarate confirmó ante los televidentes que puso fin a su relación con su pareja Augusto Barreda. La colombiana le echó la culpa de su rompimiento sentimental a su bailarín.

“Soy una mujer bastante grande si la persona que está conmigo no me valora ni respeta mi trabajo... Yo necesito un hombre que me apoye, que me de ese impulso, a mí me gusta actuar, bailar y es algo que es mi vida es mi carrera y si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque no le hemos dado motivos”, comentó la participante de Reinas del Show.

Luego continuó con: “no quiere que baile con un bailarín que ha creado la fama, como Oreykel, de mujeriego, pero es una falta de respeto hacia mí porque yo no vine a buscar marido, yo vine a buscar esa copa”.