Para dar vida a uno de los tres hermanos próceres de la Independencia del Perú, Mariano Angulo, el actor Francisco Cabrera confiesa que tuvo que investigar, pues -sostiene- que la tarea de interpretar a un personaje de época e histórico es un reto de mayor envergadura. “Representar personajes históricos es un orgullo para cualquier actor. Recuerdo que yo grabé ‘La Perricholi’ hace ya un tiempo y también fue uno de los trabajos que más me gustó”, revela el actor.

Una ficción de época implica un doble reto…

En principio, cuando se graba una ficción de época requiere otro tipo de manejo del castellano. También está el tema del vestuario, los modos, porque no podemos olvidar que estamos representando un personaje en otro tiempo. Sin duda alguna es una responsabilidad mayor.

¿A qué se debe?

Primero porque un personaje histórico nos obliga a indagar y empaparnos del contexto de la época. Por otro lado, es más fácil acceder a la ficción cuando toda la realidad ha sido alterada. Aparte, que se haya hecho en el marco del bicentenario de la independencia del país, creo que es un plus.

Y se grabó en la etapa inicial de la pandemia, cuando mucha gente en general se quedaba sin trabajo…

Desde que empezó la pandemia yo me volví director y tengo una serie de proyectos por realizar para este año y el próximo. El contexto de la pandemia adelantó algo que ya tenía planeado hacer pero que pensaba que sería para mucho después. Aunque me siento absolutamente cómodo dirigiendo y eso no quita que me siga gustando actuar.

¿Qué no te estaba dando la actuación que sí posibilita la dirección?

Lo que pasa que son dos cosas completamente distintas. Lo que me da la dirección es la posibilidad de tomar las riendas ante una emergencia (como la pandemia), y yo me puse a gestionar mis propios proyectos. Como a la mayoría de actores, la pandemia me empujó a ser un poco más emprendedor.

En líneas generales, la digitalización ha sido un proceso forzado.

En cuanto a realización me fue muy bien, porque tuve que mezclarlo con el lenguaje audiovisual que es muy interesante, y en cuanto a las clases era necesario pasar a la virtualidad -felizmente ya estamos retornando a la presencialidad-, pero yo creo que la palabra clave aquí es la adaptación, sin bajar la calidad de lo que uno haga.

¿Te sientes cómodo en la virtualidad?

Creo que no estamos trabajando teatro, estamos trabajando un híbrido, esa mezcla de lo audiovisual con lo teatral, pero me parece que es un nuevo lenguaje que seguramente va a continuar.

Dedicarse al tema artístico ya es un poco “quijotesco”, y en un contexto de pandemia, mucho más...

Todos nosotros los que estamos en este rubro sabemos movernos en estas circunstancias, todos sabemos cómo es esta profesión que hemos elegido, y estamos en condiciones de solucionar eso.

Aunque también eres abogado, estás completamente dedicado a tu profesión artística, y algunos actores llaman a su carrera más convencional el “oficio alimenticio”, ya que el arte en líneas generales no es tan rentable…

Felizmente yo estoy dedicado en general al rubro cultural-artístico, y es por eso que puedo dirigir, escribir, actuar, enseñar; entonces no he tenido que alejarme de mis gustos gracias a Dios. Dentro de las actividades artísticas, felizmente tengo un margen muy amplío.

Francisco Javier Cabrera Delgado

Actor y director. Ha llevado diversos cursos de dramaturgia, dirección y actuación con grandes figuras del medio local. Es fundador de Círculo de Artes Escénicas de la Universidad de Lima.