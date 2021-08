Korina Rivadeneira fue coronada como la ganadora de “Reinas del Show”, imponiéndose ante participantes como Milena Zárate y Leslie Moscoso, quienes mostraron su talento en la pista de baile.

Cabe mencionar que Leslie Moscoso obtuvo el tercer puesto tras bailar el tema “My Heart Will Go On” y Milena Zárate ocupó el segundo puesto al danzar “I Don’t Want to Miss a Thing”.

“Valió la pena. Todo el esfuerzo dio sus frutos al fin después de dos temporadas detrás de la corona (se ríe) hasta que por fin. Estoy demasiado feliz”, comentó Korina para Trome.

Luego continuó con: “me sorprendió mucho. Yo no sé por qué estaba tan negativa pensando que no se iba a dar, porque la vez pasada también emocionada y esta vez dije, no me voy a emocionar porque de ahí me va a doler en el alma. Así fue, sorpresa total y estoy en estos momentos que no lo puedo creer, en shock”.

Gisela Valcárcel se disculpa con Allison Pastor: “Espero algún día volver a verte”

La conductora señaló que el último viernes se reunió con la competidoras y les agradeció su participación. “En el mundo y en el país, cada quien ocupa un lugar o y desde el origen se ve cuál es su espacio. Yo entro a Twitter y cuánto daño se han hecho las personas”, comentó al inicio de su discurso.

La conductora del espacio de América TV confesó sentirse sorprendida por el odio de las personas en redes sociales. “No soy cuero para ser curtido y tengo la bendición de conocer a Dios. Yo he estado feliz y espero seguir estándolo porque no quiero que se peleen por mí”, añadió.