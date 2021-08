En la última edición de Reinas del Show, Milena Zarate confirmó ante los televidentes que puso fin a su relación con su pareja Augusto Barreda. La colombiana le echó la culpa de su rompimiento sentimental a su bailarín.

Milena le contó a Gisela Valcárcel que su pareja decidió irse de su casa y llevarse todas sus cosas luego que ella subiera a su auto al bailarín. Al parecer, esta ruptura sentimental habría sido por celos.

“Soy una mujer bastante grande si la persona que está conmigo no me valora ni respeta mi trabajo... Yo necesito un hombre que me apoye, que me de ese impulso, a mí me gusta actuar, bailar y es algo que es mi vida es mi carrera y si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque no le hemos dado motivos”, comentó la participante de Reinas del Show.

Luego continuó con: “no quiere que baile con un bailarín que ha creado la fama, como Oreykel, de mujeriego, pero es una falta de respeto hacia mí porque yo no vine a buscar marido, yo vine a buscar esa copa”.

Recordemos que Zarate cambió de bailarín en las últimas galas y se quedó con Oreykel Hidalgo, quien en un principio fue pareja de Paula Manzanal.