Tras la difusión de imágenes de la fiesta de cumpleaños de Patricio Parodi donde supuestamente aparece en una comprometedora situación con Luciana Fuster, Flavia Laos rompió su silencio sobre los rumores que indican un romance entre la pareja de chicos reality.

“Si es que ella fue, pucha ya queda en la conciencia de cada uno lo que hace, la vida da mil vueltas. Así que no sé... yo he visto algo borroso ahí”, comentó la actriz y modelo ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Flavia Laos habló por primera vez tras supuesto 'ampay' entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Fuente: Captura Willax TV)

Asimismo, Flavia Laos reveló que cuando se reunió con Patricio Parodi hace algunas semanas, él le negó totalmente que tenga una relación con Luciana Fuster.

“Yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no. Me dijo esto literal: ‘nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, contó la expareja del ‘Pato’ Parodi.

Finalmente, Flavia Laos dejó en claro que no aprobaría una relación sentimental entre Patricio Parodi y su amiga Luciana Fuster, ya que ella aseguró que “había códigos”.

“Yo soy la tercera ahorita que sobra, acabo de llegar de viaje como que estoy en otra, no hay como que nada concreto. No sé si han dicho si es Luciana o no, pero si fuera en todo caso, la vida se encarga de poner a cada uno en su lugar. Yo creo que la vida da mil vueltas y no estaría bien hacer algo así”, sentenció la joven influencer.

¿Cómo iniciaron los rumores de un romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster?

Luego de que Flavia Laos y Patricio Parodi hicieron oficial el fin de su relación, los rumores de un romance entre Luciana Fuster y el popular ‘Pato’ comenzaron a tomar fuerza. Sobre todo, cuando salieron imágenes de ellos besándose como parte de las grabaciones para el reality ‘La Academia’.

La propia Flavia Laos fue consultada al respecto y dijo sentir lástima por Luciana tras considerar que había sido envuelta en un lío amoroso sin pruebas.

“La verdad hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastantes personas. De hecho la prensa, a veces sin pruebas, puede decir cosas que de repente no son y que sí manchan la imagen”, lamentó.

Aunque ambos han negado hasta ahora tener un romance, las románticas imágenes que protagonizan en la ficción han llamado la atención de sus seguidores. A ello se suman las imágenes que captó el programa ‘Amor y Fuego’, donde supuestamente se ve a ambos besándose en el cumpleaños de Patricio Parodi.

