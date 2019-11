Mero Loco a Susy Díaz: “Es mi media naranja, espero que ella me dé una nueva oportunidad"

Síguenos en Facebook

Hace unos días, Susy Díaz anunció a través de sus redes sociales que estaba nuevamente soltera tras terminar su romance con Walter Obregón, con quien mantuvo una relación de casi dos años.

Eddy Hidalgo, popularmente llamado “El Mero Loco”, y quien fue pareja de la exvedette, se manifestó al respecto y confesó que está dispuesto a reconquistar el corazón de la popular Susy Díaz.

“Aplaudí cuando escuché que había terminado con ese chibolo y ahora estoy totalmente dispuesto a reconquistar a mi esposa, la he llamado pero no me contesta y me tiene bloqueado del WhatsApp. Yo la quiero de verdad, la amo, en estos años me ha hecho mucha falta y ella ha sufrido mucho, esos chibolos le han pagado mal”, dijo el “Mero Loco” al diario Trome.

Hidalgo hizo un mea culpa y reconoció que se equivocó durante su relación con Susy, pero también sostuvo que la hizo feliz.

“Claro, sé que le fallé en su momento, pero también he sido el hombre que la ha hecho más feliz, con el cual ha vivido más tiempo y la conozco perfectamente. Después de que terminamos ha estado con dos chibolos y le han pagado mal. Yo tengo 56 años y es hora de que regrese a los brazos de un hombre maduro, que la sepa valorar”, agregó el “Mero Loco”.