La vemos en horario estelar encarnando a Danitza, una estilista algo coqueta en la teleserie “Junta de vecinos”, pero, a pesar de su recargada agenda, no descuida su faceta musical al que le ha puesto todas las ganas para destacar en el ambiente del género urbano. Hablamos de Micheille Soifer, ex participante de realitys, que hoy asume su carrera con otra visión y con altas expectativas.

“Este año ha sido muy difícil para todos, pero creo que a pesar de la situación que vivimos actualmente siempre traté de sacar lo mejor. Este año lancé tres canciones que han sido muy bien aceptadas por el público y también alisto el lanzamiento del álbum completo con nueve canciones inéditas. Estoy contenta con eso y bueno, a pesar de que no hay ese contacto con el público como antes y las presentaciones están muy limitadas, de todas maneras hay que buscar la forma de hacer música y llegar al público”, dice Soifer.

Has tomado decisiones radicales en tu carrera, podrías haberte quedado en los realitys, pero saliste de tu zona de confort para dedicarte a la música y a la actuación.

Bueno, en la vida siempre hay sacrificios, de todas maneras los realitys han sido una etapa bonita en mi vida, tengo las puertas abiertas y los voy a recordar siempre, pero lo mío siempre ha sido la música y desde que entré a la televisión siempre quise hacerlo. Hoy, tengo la oportunidad de poder trabajar con una disquera que me respalda y no lo voy a pensar dos veces, estamos haciendo un buen trabajo me está yendo muy bien y creo que dar ese paso fue bueno.

Has ingresado a un ambiente musical muy competitivo como el género urbano...

En el urbano hay que competir con grandes de afuera y es bastante difícil, pero no imposible, creo que con la salsa y la cumbia puede ser un poco menos complicado debido a que en el Perú son géneros que gustan más.

¿No te aconsejaron grabar salsa para un éxito inmediato?

Si, todo el tiempo, la salsa me gusta y tengo como proyecto un featuring con un artista salsero super cool, pero hay que ser perseverantes, lo mío es lo urbano, disfruto mucho del género y el álbum completo que van a escuchar les va a encantar porque está variadito.

Si bien tienes un equipo que te respalda, productores y managers, ¿también te involucras en las decisiones de tu carrera?

En todo, desde el vestuario, las letras de la canciones, la producción, la grabación del videoclip, yo estoy pendiente de todo porque mi carrera es como un hijito, yo quiero ver cada detalle y busco que las personas cuando escuchen mi música, o vean un video sepan de mi esencia. Tengo un equipo de trabajo del que yo formo parte, ellos no me ven como una artista que solo tiene que hacer caso y obedecer, me consideran como parte de la familia y todos tenemos que hacer el mejor trabajo posible.

Desde hace unas semanas te vemos actuando en la serie “Junta de vecinos”, estás sorprendiendo con tu faceta de actriz.

Aunque no es la primera vez que lo hago, esta vez trabajar con Cynthia Klitbo, Bárbara Torres y todo un elenco de destacados actores fue una experiencia increíble, no la cambio por nada, lo he disfrutado mucho y espero que me sigan llegando más ofertas como la de “Junta de vecinos”.

¿No lo pensaste mucho antes de aceptar?

Dije sí inmediatamente, esas oportunidades solo llegan una vez en la vida y hay que agarrarlas. Una artista tiene que ser completa, debe bailar, cantar, actuar, y yo sigo aprendiendo, soy mi primera crítica, trato de observar mucho para corregir errores, para que en la próxima vean una versión mejorada.

¿Eso incluye que no hables tanto de tu vida personal..

Yo tengo una vida privada que ahora trato de evitar compartir, ha sido bastante difícil guardarme y sacrificarme con mis amigos, familia, de hacer cosas que traigan consecuencias. Por más que uno se mate trabajando todo el año, sale un escándalo y opaca todo el trabajo que uno hace.

Pero eso lo has ido aprendiendo con los golpes que te da la vida.

A cocachos aprendí, a veces uno toma decisiones equivocadas, pero sucedieron, y no es que me arrepienta, pero uno va aprendiendo. Uno se equivoca, todos se equivocan en algún momento, pero prefiero que mi trabajo hable siempre por mí y que critiquen si es que no les agrada, eso es normal, yo no puedo pretender gustarle a todo el mundo, lo que sí quiero a partir de ahora es que mi trabajo hable por mí.

MICHEILLE SOIFER

Su álbum “La Nena” cuenta con nueve temas inéditos, que se lanzará en enero de 2022. Su primera canción del mismo nombre que su disco tiene siete millones de reproducciones en YouTube, “Bye, bye” supera el millón de vistas.