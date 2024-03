No solo incursiona en el ámbito de la música y el reality “Esto es guerra”, Micheille Soifer se lanzó como empresaria en Gamarra con su marca de ropa “Juliette”.

Este viernes 1 de marzo, la nueva empresaria inauguró su emprendimiento en la galería El Encanto, que se encuentra en la cuadra cuatro del emporio de La Victoria.

Soifer mencionó que hay precios especiales para los emprendedores y el público en general.

Contó que el nombre “Juliette” se debe al recuerdo que tuvo de una calle europea, en donde quedó impresionada por su belleza. incluso, comentó que cuando tenga a su hija se llamará así.

“Muy emocionada y contenta a la vez porque era uno de mis sueños que se va cumpliendo. Gamarra es un gran lugar para los emprendedores, así que estamos por acá para ofrecer al público con precios muy accesibles”, manifestó.

SIGUE COMO CANTANTE

De otro lado, aclaró que se siente muy contenta con su participación en el relity “Esto es guerra” y que sigue firme con su faceta como cantante urbana.

Aunque algunas detractoras tienen palabras malintencionadas, la ‘guerrera’ indicó el reality número uno de la televisión peruana siempre les ha brindado todo el apoyo para otras actividades

“Para estar en Esto es guerra no hay edad y no he dejado la música, yo sigo haciendo música”, refirió.

Además, Micheille mencionó que en el Perú reina la salsa y la cumbia, así que cuando uno entra con el género urbano es más difícil, pero no imposible competir.

“Si yo quiero vender show, entonces, hago cumbia, pero no, yo me mantendré luchando por el género urbano y poco a poco, todo llega a su tiempo. He demostrado que puedo cantar y bailar”, aseveró.

NUEVA RIVAL EN EEG

Sobre su faceta como ‘guerrera’, Soifer comentó que el reality es una plataforma que les ha dado tantos años de trabajo y la oportunidad de salir adelante.

Asimismo, marcó su distancia con Rosángela Espinoza, a quien no la ve como competencia.

“No la veo como competencia, con ella no discuto. En cambio, con Vania Torres sí. Ella me parece una chica inteligente, deportista, regia y me da la pelea. Me encanta esa competencia porque ha vuelto a nacer esa guerrera que tenía adentro y llevaba dormida”, precisó.