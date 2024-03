Tras las constantes críticas de Magaly Medina hacia las producciones de Michelle Alexander en América Televisión, la reconocida productora decidió romper su silencio y responder a las duras palabras de la conductora de espectáculos.

La controversia se desató luego de que Medina cuestionara el físico del actor André Silva, quien interpreta un papel destacado en la exitosa telenovela “Luz de Luna”, producida por Alexander. En una entrevista con el diario Trome, la productora no dudó en defender a Silva y lanzar fuertes críticas hacia Medina.

“ Cierta gente que se tiene que tragar sus palabras, y que finalmente su trabajo en la televisión es ese, ser la envidiosa... ”, narró para Trome. Además, la productora aprovechó para enviar una indirecta sobre el aspecto físico de Medina, sugiriendo que no está en posición de criticar a otros por su apariencia.

“ En realidad finalmente un tema de quién es guapo y quién no es guapo es un tema subjetivo para cada quién pero hay que ser bien conchudo para hablar de guapura nada más, es muy subjetivo, creo que es superficial finalment e”, comentó.

Con estas declaraciones, Michelle Alexander dejó claro que no está dispuesta a tolerar las críticas de Magaly Medina hacia sus producciones y sus colaboradores, defendiendo así el trabajo de su equipo. Sin embargo, la productora de ‘América Televisión’ indicó que las duras palabras de la ‘Urraca’ se deberían a un complejo.

“ Debe ser un complejo, pero finalmente no me interesa, si ella o Perica Pérez es feliz hablando así, bien por ellas y si les va bien también, es problema de ellos, yo no pienso así, no me interesa, a mí no me importa y creo que a André tampoco le interesa ”, concluyó la cuñada de Ethel Pozo.





