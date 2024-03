Brunella Horna opinó sobre la situación de Christian Cueva y Pamela López, luego de que el futbolista le pidiera nuevamente perdón en redes sociales. La rubia considera que su amiga perdonará al deportista.

“ Espero que ella esté bien y tranquila por sus bebés (...) Nadie sabe qué va pasar, si me preguntas YO, yo pienso que sí se va dar, pero no me gustaría, el tiempo lo dirá ”, manifestó.

Asimismo, la esposa de Richard Acuña dijo que solo ha tenido contacto telefónica con López y respeta que quiera alejarse al viajar al extranjero.

Como se recuerda, Rodrigo González comentó que Pamela López y Christian Cueva estaban en Barcelona. La mujer decidió viajar a Europa tras la polémica de su esposo con Pamela Franco.

“La Pamela López ha estado dándose unas vueltas por Barcelona, ¿habrá estado realizando compras? (...) Del fránces al catalán, será una hora en avión, te puedes ir en tren para que no te vea nadie. Llegó a Barcelona, ¿eso no lo publicas no? Eso no lo publicas”, expresó ‘Peluchín’.