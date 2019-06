Michelle Soifer y Mario Hart promueven red de mercadeo, pero se trataría de una estafa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Michelle Soifer reapareció en una conferencia de prensa y sorprendió al hablar del nuevo negocio que ha emprendido junto a Mario Hart y su esposa Korina Rivadeneira.

Según contó la propia 'Michi', el emprendimiento se trata de una "red de mercadeo muy rentable" que reúne a varias personas, pero marcó distancia de las famosas 'pirámides' que fueron cuestionadas por tratarse de una estafa.

De acuerdo al informe del programa 'Mujeres al mando', para ser parte de la red uno debe inscribirse pagando una cuota inicial de 225 dólares y luego un monto mensual de 160 dólares. Según la charla informativa de los exchicos reality, esta inversión podría dar una ganancia de más de 25 mil dólares mensuales.

Sin embargo, la red de mercadeo consiste en traer más personas para que se inscriban y así crear una estructura que les permita ganar 37 dólares semanales por cada tres invitados.

¿Dinero fácil o estafa?

Ante las dudas que ha generado el nuevo negocio de los exchicos reality, el programa 'Mujeres al mando' invitó a un economista para que pueda aclarar si en realidad se trata de una gran estafa.

"A largo plazo no ganas dinero, esto puede generar estafas, en el peor de los casos se pueden llevar tu dinero y quedarte con una rentabilidad o con una 'ganancia' muy por debajo de tu capital, pero por lo general se llevan el capital", explicó el economista Eduardo Recoba.

Asimismo, el especialista señaló que esta red de mercadeo también es una "estructural piramidal" en la que si no llevas personas, pierdes todo tu dinero y no ha ninguna institución a la que puedas reclamar.

"La idea es llevar muchas personas para tener ganancias, si no cumples con esa cuota, pierdes. No tienes posibilidad de reclamo porque no hay una Superintendencia de Banca, no hay nadie a quien tú puedas recurrir (...) Nadie está blindando tus fondos", sostuvo Eduardo Recoba.