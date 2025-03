Lleva ocho años viviendo en Ciudad de México y todo se acomodó para que Miguel Arce regresará a su tierra en busca de ese reencuentro tantas veces soñado. El actor, que decidió radicar en la capital azteca en busca de mejores oportunidades artísticas, cuenta a Correo cómo llegó la propuesta para participar en la actual temporada de “El Gran Chef Famosos”, que le ha permitido su retorno a la pantalla chica local. “Me llamaron para hacer una película aquí, y no sé si por coincidencia, se corrió la voz de que venía y me convocan para El Gran Chef. Mis escenas las acabé un día antes que empezaran las grabaciones del reality de cocina, todo rarísimo, todo coincidió, fue perfecto”, cuenta Arce.

¿Después de cuántos años regresas a trabajar a tu tierra?

Después de 8 años, y lo más bonito es que caminando por la calle, la gente todavía me recuerda. Me detengo a agradecerles que aún eso suceda después de tantos años lejos de mi país.

¿Y cómo te estás sintiendo en este retorno televisivo? Me siento bien, a pesar de ser algo completamente distinto a lo que estoy acostumbrado. Yo he estado en realities en los que me decían que debía destruir a mi rival para ganar, aquí no, nos apoyamos todos, sin perder esa sensación de confrontación, de rivalidad. Estamos en competencia, sin embargo, no necesitamos jugar sucio.

¿Te atreves a hacer un balance de los años que estás en México?

Yo lo resumo con una sola palabra: aprendizaje, en todos los niveles. Primero, ya tengo 40 años, segundo, creo que solamente una vez en la vida he durado tres años con una pareja y siento que podría formar ya una familia, me veo en un futuro cercano casado y con hijos. A nivel actoral siento que el crecimiento ha sido exponencial, también a nivel de conducción y manejo de realities. Profesionalmente y a nivel personal he crecido muchísimo.

México es un mercado impresionante y sobre todo competitivo. ¿Qué es lo que necesita un talento para entrar a una producción? Lo principal es el acento neutro y un tipo de actuación más natural. Lo que funciona para el mercado peruano es una actuación hacia arriba, más intensa. En México, en las telenovelas y en las series tienes que hablar como tú y yo lo estamos haciendo, si yo actuase así en Perú, me dirían, no métele más emoción, que sea más fuerte, más real, y más real allá es una conversación cotidiana. Si en Perú hay cuatro ficciones al año, en México, sin exagerarte, debe haber unas 250 producciones para la televisión de señal abierta y plataformas.

Para acceder a una oportunidad en la industria también son necesarios los contactos, ¿o no?

La verdad, los contactos son muy importantes y lo vas ganando durante el tiempo, o lo vas haciendo en el lugar. Y si hablamos de que también todo depende del factor suerte, para mí, suerte es una combinación de tres cosas: estar preparado, estar en el lugar correcto y en el momento preciso. Solamente puedes manejar dos variables, estar lo más preparado y el lugar, el tiempo va a llegar, no sabes si mañana o de aquí a 20 años, pero de que llega, llega.

Entonces, hay que aprovechar el momento cuando llega, mira lo que sucedió con Nicola Porcella... Y le está yendo increíble con su exclusividad con Televisa. Nicola empezó con Guerreros, se fue luego a Cuatro Elementos, y ya se regresaba y de pronto agarró La Casa de los Famosos y explotó de una manera gigante. Hace un mes ha tenido que renunciar al programa “Hoy” de las mañanas para poder grabar la nueva telenovela del productor Juan Osorio. La verdad que estoy muy contento por el crecimiento que está teniendo Nicola.

¿Cuáles son tus próximos planes?

Al día siguiente que me eliminen de El Gran Chef ya estoy en México porque me esperan algunas audiciones allá. Las puertas están abiertas para las propuestas y serán analizadas en su momento.

Ahora que regresaste también se pueden presentar proyectos aquí. Ha sido un reingreso bastante bonito, y si Latina, está haciendo telenovelas y realities interesantes, definitivamente sería un sueño hecho realidad poder estar con un proyecto en México y un proyecto en Perú. No quiero dejar México, porque allá está mi mujer, mañana cumplimos tres años, y tampoco me gustaría dejar Perú, ahora que lo he retomado. Ojalá todo se encamine para que suceda eso.