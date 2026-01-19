Miguel Arce regresa a la televisión peruana como conductor de un nuevo programa, que se transmitirá por la señal de ATV.
A partir de febrero, el también actor será el conductor de un reality enfocado en el amor. La promoción del programa ya se estrenó y circula en redes sociales.
El exchico reality, actualmente radicado en México, habría regresado al Perú para conducir este nuevo programa por ATV.
En la promo, se le oye decir: “¿Les decimos? Tenemos una cita por ATV. ‘Esto sí es amor’. Atrevámonos juntos a enamorarnos”.