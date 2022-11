Miguel Dávalos tiene una frase que repite siempre y que marca la pauta en su vida: “hazlo bonito y con dignidad”. Para el actor, no hay mejor fórmula para seguir la profesión que lo apasiona desde chico y que le está dando muchas satisfacciones. “El “Gato”, rol que encarna en “Maricucha”, vuelve en su segunda temporada y cuenta que originalmente estaba escrito para ser un personaje episódico.

“Cuando me hacen la propuesta para hacer el personaje, solo iba a aparecer en algunos capítulos dentro de la historia. Pero la telenovela se va escribiendo mientras la historia está en el aire, casi a partir de lo que pide la audiencia y de qué se va enganchando. Hacer telenovelas desde ese lado es un ejercicio bastante interesante para uno como actor, de sorprenderte, de conocer al personaje a medida que van pasando los días de grabación”, dice Dávalos.

Y el “Gato”, tu personaje fue creciendo al involucrarse con Fernanda (Milene Vásquez)

Efectivamente, el personaje crece cuando empieza a vincularse con ella, que tiene la batuta del antagónico en la primera temporada. Mi papel adquiere una dimensión mayor, mucho más interesante para poder trabajar desde ahí, el personaje se empieza a complejizar mucho más. De alguna manera los dos dentro de nuestro mundo normal somos dos exiliados, una pareja explosiva.

Además se logró proyectar a una pareja creíble.

Si, todo ese juego también le gusta a la gente, ese juego de una pareja con diferencia de edad se vuelve muy atractiva a los ojos del espectador, porque es una relación como prohibida por la moral social. Este vínculo entre estos dos personajes funciona muy bien por eso.

Tras ser un personaje episódico, vuelves en una segunda temporada como uno de los roles principales.

Cuando empezaron las conversaciones para la segunda temporada me dijeron que querían contar conmigo y yo recibí la noticia feliz de continuar como parte del elenco. Trabajar bajo la dirección de Ani Alva es maravilloso, ella es una piedra angular para que todos seamos bastante unidos.

¿Es básico llevarse bien los del elenco para que esto se refleje en la telenovela?

Hacer comedia llevándote mal con tus compañeros de actuación no funcionaría. Creo que la química, esa confianza y esos secretos que hay entre los actores se reflejan en el momento de abordar las escenas. Por eso, jugamos un montón con con la creación.

Tu personaje te ha dado mucha exposición. ¿Cómo lo manejas?

Yo sólo vivo el momento y el hecho de estar haciendo mi trabajo y, claro, me doy cuenta cuando la gente en la calle me saluda. A veces hablan a mis espaldas me señalan y dicen: ´'allí esta el gato’, me causa gracia, pero también lo asumo con responsabilidad.

¿Todavía no te molesta?

No, no me molesta, estoy aprendiendo a adaptarme a este tipo de situaciones porque quiero dedicarme a la actuación toda mi vida y sé qué es una carrera de largo aliento. Creo que es la labor de nosotros llevarnos bien con el público, tenemos responsabilidades también fuera del set.

MIGUEL DÁVALOS

Actor. Estudió actuación en la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP. Ha seguido talleres de acrobacia aérea, de impro y clown, y de repertorio de Yuyachkani. Recibió el premio del jurado del Oficio Crítico como mejor actor de teatro en 2017.