Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, anunció en sus redes sociales que este jueves en su programa ‘Amor y Fuego’ presentará un ‘ampay’ protagonizado por el futbolista Miguel Trauco con una misteriosa mujer.

Según el video promocional del ‘ampay’, las imágenes fueron captadas en horas de la madrugada del 18 de noviembre, después de la derrota de Perú frente a Argentina.

“Este jueves en ‘Amor y fuego’ tras la vergonzosa derrota frente a Argentina, seleccionado Miguel Trauco es ampayado -de amanecida- con misteriosa mujer. Este jueves a la 1:00 p.m. por Willax TV”, se escucha en la locución en off del clip.

En el clip, vemos a Trauco y la joven dirigiéndose a un auto cuando de pronto son abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. El deportista apresura su paso, de igual forma lo hace la mujer que lo acompaña. Finalmente, cuando están dentro del auto se retiran sin dar declaraciones.

“¿Qué pasó?, ¿Estás con ella?”, pregunta el reportero. Trauco no responde y cierra la puerta del vehículo bruscamente.

Meses atrás, Magaly Medina en su programa difundió un ‘ampay’ de Miguel Trauco con Valeria Roggero. Tras las imágenes, la aún esposa del defensor del Saint-Étienne, Karla Gálvez, usó su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que aclaró que ya no mantenía una relación sentimental con el deportista.

“Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad, se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres. Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”, dijo en aquel entonces.

