Un nuevo ampay habría remecido el mundo de la farándula nuevamente. Y es que esta vez, el futbolista Miguel Trauco habría sido puesto en evidencia mediante las redes sociales, traicionando a su esposa, Mariela Arévalo.

Según se sabe, en redes se ha creado un nuevo grupo que busca “destapar” a los futbolistas que traicionan a sus esposas. Es por ello que las primeras posibles pruebas que mostraron serían unos chats comprometedores del lateral izquierdo, con no solo una mujer, sino varias en Europa.

Mediante Twitter, se publicó pantallazos de una conversación entre una mujer y la esposa de Miguel Trauco. “Tengo pruebas de marzo de este año en Madrid. La selección pruana de fiesta en discoteca con mujeres y teniendo s... en el baño”, se lee.

“Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues él me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues”, le escribe la mujer a la esposa del pelotero.

