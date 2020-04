Miguel Zuloaga, productor y director general “Te volveré a encontrar”, aseguró que Alondra García Miró no decepcionará en su debut como actriz protagonista de esta telenovela, que se estrena el próximo lunes 20 de abril, a las 21:30 horas, por América Televisión.

“Ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que la gente se va a dar cuenta del nivel de compromiso que le ha puesto al personaje. Quizá le falta mucho camino por recorrer, sí, pero yo creo que no va a decepcionar y que a mucha gente le va a gustar”, indicó Zuloaga a Correo vía telefónica.

En el melodrama, la novia de Paolo Guerrero interpreta a Lucy, una joven secuestrada por un narcotraficante (Sergio Paris) que logra escapar de Iquitos para buscar en Lima a los hijos biológicos de su madre adoptiva (Denisse Dibós), otra mujer en cautiverio cuya familia la cree muerta.

Al llegar a la capital, Lucy acepta trabajar como bailarina en un club nocturno, pero este solo será un trampolín en sus aspiraciones.

PREPARACIÓN. Tras pasar el casting, Zuloaga contrató a Norma Martínez y Sergio Galliani para darle clases de actuación intensivas a Alondra

“Sentí que tenía condiciones. Sabía que tenía que pulirla y trabajar mucho en su actuación. Nunca le aseguré que iba a tener el papel. Ella aceptó las condiciones, trabajo muchísimos en los talleres y está como protagonista”, comentó.

El productor negó que el retraso del estreno de la telenovela se deba a las polémicas surgidas en torno a Nicola Porcella, que interpreta a uno de los hijos de Denisse Dibós en la ficción.

“Nosotros grabamos esta novela hace dos años y si no salía era porque no había espacio. No ha sido por nadie en especial. Ni por Nicola ni por nadie. Ahora, él se preparó y su desempeño sorprendió a todos. Estuvimos contentos”, puntualizó.

“Te volveré a encontrar” también cuenta con las actuaciones de Gorge Slebi, Pablo Heredia, Maju Mantilla, Mayra Goñi, Karina Jordán, Marisa Minetti, Leslie Stewart, Javier Valdés, entre otros.

Zuloaga cree que los televidentes se sorprenderán con el trabajo de Alondra García Miró.