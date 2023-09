Mikael Miyashiro cuenta su experiencia al grabar ‘Perdóname’: “Un elenco con una gran calidad de personas”

Mikael Miyashiro debutará en la televisión peruana con la telenovela ‘Perdóname’, donde sus padres Aldo Miyashiro y Érika Villalobos tendrán los papeles protagónicos. La novela es producida por Michelle Alexander y se emitirá a partir del 27 de septiembre en América TV.

En una conferencia de prensa, el hijo de los actores comentó que se siente emocionado por compartir roles, no solo con sus padres, sino también con grandes actores que admira.

“ Es un honor trabajar con gente que he visto en la televisión. Mi primera escena fue con Roberto (Moll) y Lourdes (Berninzon) y me realmente me encantó grabar esta primera escena en mi primera producción televisiva con unos grandes actores ”, declaró el joven actor a Diario Correo.

“Me siento con muchas ganas de dar el mejor trabajo posible y de mantener un buen ambiente con este gran elenco, no solo por la calidad de actores, si no por la calidad de personas. Me llevo bien con todos y estamos contentos de trabajar en este proyecto”, añadió.

Posteriormente, la actriz Lourdes Berninzon se dirigió a Mikael para expresarle que también fue un honor compartir escenas con él.

“Para mí también ha sido un lujo porque es la primera vez que trabajó con jóvenes, siempre he trabajado con personajes de caracteres distintos. Me tocó trabajar con jóvenes como ustedes. Al entrar en el personaje como la abuela, en esa primera escena que tuvimos, fuimos ganando el cariño mutuamente ”, manifestó Berninzon.

Por su lado, Roberto Moll añadió: “ A ustedes dos, gracias. Cuando terminamos nuestro día juntos lo hicieron estupendo y tuvieron un detalle muy lindo. Nos trajeron un ramo de girasoles y una caja de chocolates, nos dijeron: “Gracias por esta primera escena ”. Dios los bendiga”, expresó.