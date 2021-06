Las vueltas que da la vida. Mike Bahía, flamante “coach” en “La Voz Perú” que se estrenó ayer por Latina, recuerda que hace ocho años participó en la versión colombiana del mismo programa, en el que esta vez ocupa nada más y nada menos que la silla de consagrado.

“Me presenté buscando el sueño de ser cantante, era mi primera vez ante los medios como Mike Bahía y salí eliminado en las batallas. Ocho años después estoy sentado en una silla que significa una responsabilidad gigantesca, Agradezco al Perú que no solamente me abrió sus puertas desde mi primer sencillo, sino también me permite ser participante y jurado de un formato tan exitoso”, nos dice el artista.

¿Qué es lo más importante para iniciar una carrera como cantante, una buena voz o un estilo de interpretación?

Hay cantantes que viven de la música y no tienen nivel, ni técnica, no pueden cantar un concierto completo porque se quedan sin voz, especialmente en estos nuevos géneros, ellos van aprendiendo las técnicas con el tiempo. Cada quien hace su historia, en mi caso, no creo que mi fortaleza radique en ser el súper cantante, pero sí soy muy consciente de que mi estilo es mi bandera. Mi sueño era sonar en la radio y yo sabìa que mi personalidad vocal haría que la gente diga: ‘Este es Mike’. Ese ha sido mi referente siempre, tener un estilo muy particular a pesar de no ser un super cantante y tener un negocio musical, hoy en día eso funciona bastante bien.

Entonces lo básico es un estilo y entender que la carrera se debe manejar como un negocio.

Voy a hacer un paralelo entre un artista y alguien como mi abuelita, que preparaba unas hamburguesas increíbles, las más ricas del mundo. Ella a pesar de su sazón nunca iba a trascender, porque habría necesitado que alguien compre su receta, diseñe una estrategia de marketing y haga una inversión para hacer su receta masivamente. Ese proceso que debe tener un negocio de cualquier tipo, tiene que hacerlo un artista que quiere triunfar. El cantante también está ofreciendo un servicio, está ofreciendo música, y si él mismo no se ve como empresa o como parte fundamental de un negocio no va a pasar nada con él.

¿Desde tu labor de entrenador en ‘La Voz Perú’ vas a encaminar a los participantes a qué tomen el rumbo adecuado?

Creo que es la oportunidad que le pedí al de arriba para ayudar a los que sueñan con una carrera en el canto. Les diré que no tienes que ser el más bonito, el mejor cantante, el de más contactos, o el de familia con dinero. Buscaré que ellos entiendan que una cosa es tener exposición, pero si no están listos para lo que vayan a vender, sus canciones, su estilo, toda esa exposición se va a quedar en el olvido.

También habría que entender que no necesariamente los que ganan estos realities o quedan finalistas hacen una carrera exitosa.

En mi caso yo salí muy pronto de pantalla, yo no gané y hoy tengo una carrera musical. Siempre yo le he dicho a los participantes: ‘todos necesitamos un no en nuestras carreras’. Eso de sentir que ya no te queda nada, te motiva para que salgas a hacer tu propia música, a buscar tu norte. El gusto es subjetivo, hay gente que dice que soy el mejor cantante y habrán otros que dicen que no canto nada. En gustos y colores..

También es importante rodearte de gente que sepa del negocio y aporte. Es vital trabajar con un equipo que te sume.

Yo siento que fui muy estratégico en los inicios de mi carrera y eso lo agradezco a la vida. Había un grupo que yo admiraba un montón que hacían urbano y tenían mucho éxito, un día les dije :’chicos yo quiero ser el solista de la banda, yo quiero ser el cantante de los temas que ustedes hacen. ¿Qué tal si nos hacemos socios?’. Fue así que aproveché su infraestructura y empezamos a trabajar, obviamente al final como negocio no era muy rentable, pero me dio la oportunidad de aprender y eso lo agradezco.

Hablando de negocios. ¿Qué les dirías a los jóvenes que les gusta la música, pero no están dispuestos a hacer el género urbano, la actual tendencia?

Les digo que tienen demasiadas opciones de trabajo en la industria, no solamente tienes que ser cantante para vivir de la música. Hay una cantidad de trabajos: compositor, productor, beat maker, ingeniero de sonido, escenario, monitores, productor de escenarios, una persona no debería frustrar su carrera por algo tan horizontal. Si quieres dedicarte a la música, y lo tuyo no es estar frente al micrófono, todo ese amor que tienes hacia la música puedes demostrarlo desde otro lugar. Y respecto al género, hoy todo está muy abierto, tenemos plataformas muy segmentadas y estamos viendo que la gente se está yendo hacia sus géneros, hoy más que nunca hay oportunidad de innovar, de refrescar. Yo pienso que hoy más que antes se puede hacer música que conecte, eso sí es importante.

Mike Bahía

Músico. El ganador del Grammy Latino como mejor artista nuevo en 2020, ha desarrollado una carrera meteórica desde que decidió asumirla. Su último lanzamiento es el tema “La rutina”, un éxito en plataformas. .