“¿Cuánto de celebración y cuánto de nostalgia hay en tu gira por los 40 años de Duncan Dhu”, le preguntamos a Mikel Erentxun, fundador y piedra angular de una agrupación que marcó pauta en el rock en español.

“Me gustaría pensar que hay mucho de celebración, porque no me gusta quedarme en la nostalgia; la prueba es que en estos 42 años de carrera he grabado 30 discos, lo que demuestra que siempre he mirado para adelante y no me ha gustado vivir de los éxitos pasados”, dice el músico, que deja por el momento sus recitales como solista para ofrecer este 10 de septiembre, en el auditorio del Parque de la Exposición, un espectáculo en el que revisitará el catálogo de la entrañable banda.

Armar el repertorio de un concierto para celebrar 40 años de una banda de culto no es una tarea fácil.

Hemos montado muchísimas canciones, muchas más de las que tocamos en directo, lo cual nos permite ir cambiando el repertorio. En esta gira de aproximadamente 120 conciertos no ha habido dos iguales, tocamos los 10 o 12 éxitos que todo el mundo conoce y que no pueden faltar, y luego hay otras 10 o 12 canciones que vamos rotando de la discografía de Duncan Dhu; estas las conocen los muy fans. En Lima también voy a incluir algunas canciones de mi carrera en solitario, por lo que habrá más éxitos de los habituales.

En estos tiempos donde todo parece ir más rápido. ¿Qué significa para ti la palabra vigencia?

A mí me llena de orgullo pensar que llevo 42 años en este oficio, en esta profesión, y que todavía sigo haciendo conciertos y giras internacionales. Me gusta pensar que el repertorio, precisamente ese de los primeros años de Duncan Dhu en la década de los 80, sigue vigente. El otro día miraba los datos en Spotify de la canción “En algún lugar” y ya supera los 600 millones de reproducciones; es una locura que hace 40 años ni nos imaginábamos.

Es el mérito de un trabajo constante…

Haber sobrevivido a tantas modas y a tantas bandas es algo muy bonito. Esta es una profesión de curvas sinuosas: un día estás arriba, luego bajas al valle, subes a la cima y vuelves a bajar. Ahora mismo estoy en un momento muy dulce y bonito de mi vida y de mi carrera, disfrutando enormemente de este aniversario.

"Afortunadamente la música no es una matemática ni una ciencia exacta; es muy difícil grabar discos pensando exclusivamente en que van a ser un éxito. Hay que ser honesto con uno mismo", dice Mikel Erentxun.

Has pasado por tanto, tanto a nivel artístico como personal, ahora haces lo que realmente quieres, ¿no?

Hubo un año concretamente, el 2007, en el que decidí que quería liberarme de las cadenas comerciales en las que vivía, en las cuales me veía obligado siempre a grabar discos que tuvieran por fuerza una canción que fuera un éxito radial; dije “se acabó”. Grabamos un disco en directo aquí en mi ciudad, San Sebastián, y con ese trabajo dije “adiós”.

Sentiste un cambio, ¿te quitaste un peso de encima?

Desde entonces, a partir del 2009, he navegado con otra libertad. Estoy ya por encima del bien y del mal, y grabo mis discos con mucha mayor libertad, lo cual, curiosamente, me ha aportado un plus de credibilidad. A partir de ese momento me han dado premios, he estado nominado dos veces a los premios Grammy y mi carrera ha adquirido una dimensión de menos éxito popular, pero con un éxito mucho mayor a nivel de críticas.

La música es mejor hacerla desde el corazón, en lugar de buscar desesperadamente el éxito, porque no existe una fórmula exacta para ello.

Exactamente, es que buscar el éxito de esa forma no funciona. Afortunadamente la música no es una matemática ni una ciencia exacta; es muy difícil grabar discos pensando exclusivamente en que van a ser un éxito. Hay que ser honesto con uno mismo. Si al final vas haciendo discos buenos, honestos y honrados, en algún momento te llega el reconocimiento; y cuando tienes carreras tan largas como la mía, eso acaba pasando. . Al alcanzar este estatus te da igual el éxito, el no éxito o las modas.

¿Sientes que ya has sanado cualquier tipo de herida que pudiese haber quedado tras la separación de Duncan Dhu?

Mantengo una relación fantástica con Diego (Vasallo), es como mi hermano. al llegar a este aniversario le llamé y le propuse: “Diego, ¿qué te parece si juntamos a la banda y volvemos a salir?”. Él me respondió: “No, no, yo ya estoy muy cansado, hazlo tú solo”. Y así fue como me embarqué yo solo en esta aventura, por eso la gira se llama “Duncan Dhu 40”, pero es una gira de Mikel Erentxun interpretando los temas de la banda, no es Duncan Dhu porque no está Diego, y si él no está, no es Duncan Dhu; es “Mikel Edition” haciendo su repertorio. Se parece mucho porque, al final, éramos dos y yo era la voz cantante, así que el sonido es bastante similar.