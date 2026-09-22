Eva Ayllón volverá a los escenarios limeños con “Con guitarra y cajón”, espectáculo que tendrá dos funciones los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco.

Las presentaciones se realizarán a las 9:00 p.m. y llegarán pocos días antes de que la cantante inicie una nueva gira por Estados Unidos junto a Daniela Darcourt. Ticketmaster mantiene ambas funciones programadas en su cartelera oficial.

“Con guitarra y cajón” vuelve a Barranco

El espectáculo propone un recorrido por distintos géneros de la música criolla y afroperuana que han acompañado la trayectoria de Ayllón.

El repertorio incluye valses, festejos, marineras, tonderos y canciones asociadas con la memoria musical peruana, según la descripción difundida por Ticketmaster.

La cantante llega a estas presentaciones después de realizar funciones previas de “Con guitarra y cajón” en Lima, entre ellas las ofrecidas en el Teatro Plaza Norte.

Eva Ayllón rendirá homenaje a Edith Barr

Uno de los momentos previstos para las funciones de octubre será el homenaje a Edith Barr, intérprete conocida como la “Flor Morena de la Canción Criolla”, quien falleció el 1 de septiembre de 2026 a los 90 años.

Ayllón ya le dedicó un tributo durante sus recientes presentaciones en Plaza Norte y recordó públicamente la influencia que Barr tuvo en sus primeros años de carrera.

“Ella sí fue mi maestra. Ella sí me enseñó. Ella sí me ayudó”, expresó Ayllón durante ese homenaje, según información difundida por la Agencia Andina.

La cantante también pidió al público mantener viva la memoria de las figuras históricas de la música peruana y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

¿Quién fue Edith Barr?

Edith Barr fue una de las intérpretes más reconocidas de la canción criolla peruana y desarrolló una trayectoria de más de siete décadas.

Fue conocida como la “Flor Morena de la Canción Criolla” y llevó repertorio peruano a escenarios nacionales e internacionales. Su fallecimiento fue confirmado el 1 de septiembre de 2026.

El vínculo artístico entre Barr y Ayllón formó parte de los primeros años de desarrollo profesional de esta última, quien la ha reconocido públicamente como una de sus mentoras.

Eva Ayllón iniciará gira con Daniela Darcourt

Después de sus conciertos en Barranco, Eva Ayllón viajará a Estados Unidos para realizar una serie de presentaciones junto a Daniela Darcourt como invitada especial.

La gira comenzará el 9 de octubre en Tampa, Florida, y contempla presentaciones en distintas ciudades estadounidenses durante octubre.

Entre las fechas confirmadas aparecen conciertos en Florida, Texas, California, Illinois, Connecticut y Nueva Jersey. El calendario llega hasta el 1 de noviembre en Washington D. C., de acuerdo con Ticketmaster.

La agenda incluye, entre otras, presentaciones en Fort Lauderdale el 10 de octubre, Miami el 11, Dallas el 16, Anaheim el 18 y Nueva Jersey el 30.

Dos conciertos antes de dejar Lima

Las funciones de “Con guitarra y cajón” serán así las últimas presentaciones anunciadas de Ayllón en Lima antes del inicio de su agenda estadounidense.

El Centro de Convenciones Bianca se encuentra en la avenida Grau 135, Barranco. Las entradas están disponibles mediante Ticketmaster.