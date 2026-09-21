Edson Dávila manifestó su incomodidad por los recientes cuestionamientos a su desempeño en televisión y adelantó que prepara una respuesta. El popular ‘Giselo’ sostuvo que ha sido objeto de diversas críticas y dejó entrever que próximamente dará su versión sobre lo ocurrido.

La incomodidad del conductor de ‘América Hoy’ se produjo luego de que volviera a ponerse en debate la forma en que intervenía durante el programa. La controversia tomó mayor relevancia después de que Ethel Pozo abordara el tema en su pódcast y revelara que Edson recibía indicaciones a través del in-ear.

“ Ay, sí, es verdad, es verdad, me han agarrado de punto, efectivamente, lamentablemente, yo creo que en algún momento si me dan el permiso aquí en el canal tengo que también hacer mi descargo porque no puede ser posible que también estén manchando mi honra y diciendo cosas por aquí y por allá y eso lo voy a tener que aclarar en algún momento ”, sostuvo.

La controversia se inició luego de que ‘Giselo’ afirmara en su propio podcast que “factura con talento”. Sus declaraciones provocaron la reacción de Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, quien recordó los comentarios que han circulado sobre los chistes y las indicaciones que el conductor recibía durante las emisiones de ‘América Hoy’.

Janet Barboza también se sumó a la conversación y se refirió a los cuestionamientos que ha recibido Edson Dávila: “Antes que una firma lo más importante es mi palabra. Si yo no doy mi palabra a alguien ya olvídate de mi firma. Ahora, ellos se han agarrado de punto y a ti también te han agarrado de punto”.

Ethel Pozo responde a Edson Dávila y revela que Armando Tafur le dictaba los chistes en América Hoy

Estas declaraciones surgieron luego de que Edson Dávila comentara en su podcast ‘Edson pa’ que más’ que no recurre a indirectas y que genera ingresos gracias a su talento y sentido del humor.

Debido a este comentario, Julián Alexander reaccionó durante el pódcast ‘Sin más que decir’ y cuestionó que Dávila atribuyera sus intervenciones únicamente a su talento.

“¿Factura con talento? Yo siempre escuché durante años que Armando le soplaba los chistes por el i-ear. Y no lo digo yo (...) también varios invitados más de ese programa", escribió.

Ethel Pozo respaldó la afirmación de su pareja y sostuvo que los comentarios de Dávila eran dictados por Armando Tafur.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era dictado por Armando Tafur. Yo lo que estoy diciendo es lo que todas las personas que han ido a América Hoy saben”, señaló.