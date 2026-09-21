Durante una entrevista en el podcast ‘Chiquiwilo’, Shirley Arica volvió a referirse a Onelia Molina y sorprendió con su respuesta. La modelo fue consultada sobre qué personaje de la farándula peruana le resultaba antipático y señaló directamente a la chica reality.

Al ser consultada, Shirley no dudó en calificar a Onelia como “fingidaza”, dejando en claro que se trata de una apreciación personal. Pese a que el conductor intentó salir en defensa de la integrante de realities, la modelo se mantuvo firme en su postura.

“ (La persona de la farándula peruana que te cae mal, o que te parece más antipática) Fingidaza mejor. (Persona que le parece fingidaza a Shirley Arica... ¿Onelia?) Molina me faltó poner. (Pero si es mi amiga, yo la quiero mucho) ¿A mí qué me importa? Tú me has dicho quién me cae a mí fingidaza. Es mi percepción ”, señaló.

“ (Quiero saber por qué te cae mal Onelia Molina. ¿Qué ha pasado con ella?) No, no me cae mal. Me parece fingidaza. (¿Por qué te cae mal? Si yo la quiero mucho a Onelia Molina y es un amor de Dios) Ves, por eso, hasta a ti te engaña ”, aseguró en el diálogo.

Shirley no se quedó ahí y dejó entrever que conocería detalles de algunas situaciones relacionadas con Onelia. Sin embargo, prefirió mantenerlos en reserva y no revelar a qué hechos se refería.

“ Simplemente que yo sé algunas cositas por ahí... (Pero cuéntame, también) No puedo decirlo. Porque ella sale a declarar y hablar... no concuerda con lo que hace, ¿me entiendes? (Pero no concuerda con lo que sabes) También ”, sostuvo.

Finalmente, Shirley Arica fue consultada nuevamente sobre la información que tendría y si había tenido alguna experiencia particular con Onelia Molina. La modelo aclaró que únicamente la ha visto en algunos eventos y prefirió no revelar las supuestas “cositas” que mencionó durante la entrevista.

“(¿Pero qué cosas? Me has dejado ahí con la duda) Se quedarán con la duda, porque ese es otro presupuesto. No puedo decir eso, pero me parece fingidaza por eso. Porque yo soy como soy delante y detrás. (¿Has tenido alguna experiencia particularmente tú?) No, la he conocido, la he visto en eventos con conocidos, ‘hola y chau’, nada más”, concluyó.